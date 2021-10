Gf Vip, Dago-bomba su Alfonso Signorini: "Si chiude in camerino e...". Prima di ogni diretta, così

20 ottobre 2021 a

Cosa fa Alfonso Signorini prima di andare in onda col Gf Vip su Canale 5? Se qualcuno se lo è mai chiesto, adesso c'è Giuseppe Candela pronto a dare una risposta. Su Dagospia, infatti, ha scritto che il conduttore alle 21 circa, tutti i lunedì e venerdì prima di dare il via alla trasmissione, "si isola dal mondo". Letteralmente. Pare che si chiuda nel suo camerino e che non parli proprio con nessuno.

Ma non è tutto. Ci sarebbe anche una sorta di rito che fa sempre nei momenti precedenti alla diretta in prima serata. Pare - scrive Candela - che trascorra circa venti minuti al pianoforte: "Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?". Di recente, inoltre, Signorini è entrato nel mirino dello staff di Manila Nazzaro, una delle concorrenti del reality. Durante la scorsa diretta, infatti, alcuni fan non hanno gradito che il conduttore, nel bel mezzo della querelle tra Manila e Raffaella Fico, abbia deciso di togliere la parola all'ex miss Italia, impedendole così di spiegare la sua versione dei fatti.

Diversi i messaggi di attacco contro Signorini. Uno di questi, condiviso dallo staff social della Nazzaro, diceva: "Ma Alfonso che interrompe Manila tutte le volte? A parte che ha rotto il ca*** e non deve avere preferenze. Ma lo sa che è di una maleducazione unica?".

