Gf Vip, "sto conducendo con 38 di febbre": bufera su Alfonso Signorini

"Sto conducendo con 38 di febbre, forse la mia follia è legata a quello". Alfonso Signorini solleva il polverone. Il conduttore è entrato nello studio del Grande Fratello Vip per la puntata del 22 ottobre ammettendo di non essere particolarmente in forma. Una notizia che ha fatto infuriare i telespettatori che si sono scatenati sui social.

"Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il Gf Vip. Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile??", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "Signorini che dice in diretta nazionale di avere 38 di febbre, come inizio non c’è male". E in effetti le norme stabilite dal governo sono chiare: "In caso di lavoratori con febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali, scaturisce l’obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il medico di famiglia".

Evidentemente, è il sospetto, Signorini come altri dipendenti del Biscione potrebbe essere sottoposti ogni giorno al tampone e magari essere risultato negativo. In caso contrario, ossia se il test anti-Covid non è stato fatto, allora a Mediaset potrebbe scoppiare la bufera. Almeno stando a quanto scrivono indignati gli utenti del web a cui la decisione del conduttore proprio non è andata giù.

