Ballando con le stelle, Mietta ha il Covid e Selvaggia Lucareli la gela: "Sei vaccinata?", si scatena il caos

Le polemiche su Covid e vaccini investono anche Ballando con le stelle. "Colpa" di Mietta, cantante e concorrente del talent vip di Rai1 costretta a collegarsi da casa per la seconda puntata perché risultata positiva al Coronavirus. Il suo partner e insegnante di danza, Maykel Fonts, almeno per ora è invece positivo dopo tre tamponi, due rapidi e uno molecolare. Vista la situazione, Mietta e Fonts non sono ancora stati eliminati ma semplicemente "congelati", in attesa del decorso sanitario. Il problema nasce però dalla domanda un po' indiscreta di Selvaggia Lucarelli: "Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati", ha sottolineato rivolgendosi a Mietta. Il silenzio imbarazzato della cantante, che ha preferito non rispondere, ha scatenato l'opinionista e giurata: "Questo mi preoccupa".

Secca la replica di Mietta: "Ma perché dobbiamo parlare di questo?". Una risposta stizzita che dà il là alla intemerata di Selvaggia contro i no vax: "Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati. Questo è un programma diverso dagli altri, in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. L'anno scorso non c'era il vaccino ma quest'anno sì. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di tutti noi. Mi auguro che questo programma si faccia con grande senso di responsabilità".

Si scivola subito sul personale: "Nessuno vuole mettere a repentaglio la salute di nessuno. Sono dispiaciuta di non essere lì", ha tagliato corto Mietta senza chiarire però se sia vaccinata o meno, a differenza di Fonts che conferma di essersi immunizzato. Sui social, ovviamente, è scattata la faida in tempo reale, un processo incrociato sia a Mietta, giudicata da molti troppo "evasiva" se non addirittura "un pessimo esempio" per i telespettatori, sia per la Lucarelli che qualcuno definisce una "talebana".

