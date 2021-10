Ballando con le stelle, focolaio Covid? Mietta positiva, con chi era a cena poche ore prima

24 ottobre 2021 a

a

a

Maledizione Covid su Ballando con le Stelle, ancora una volta. Si teme un focolaio di positivi dopo la notizia del contagio di Mietta. La cantante, concorrente del talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci, sabato sera non si è esibita nel corso della seconda puntata, collegandosi soltanto in video. Al di là della polemica con Selvaggia Lucarelli sul vaccino, però, a preoccupare la Carlucci è ora un altro fatto.



Il partner di scena e insegnante di ballo di Mietta, Maykel Fonts, dopo tre tamponi (di cui uno molecolare) è tutt'ora risultato negativo al virus. Un sospiro di sollievo a cui però è seguita la notizia della cena tra Mietta e Sabrina Salerno, poche ore prima dell'annuncio della positività della 51enne tarantina. L'interprete di Boys e Siamo donne, invece, sabato sera è stata regolarmente in gara, in studio, in coppia con Samuel Peron. Il timore, dunque è che Mietta abbia potuto contagiare anche Sabrina: seguiranno aggiornamenti, visto che a Ballando tutti i concorrenti sono costantemente monitorati e "tamponati".

Nel frattempo, tiene banco lo scontro tra Mietta e Selvaggia. "Mi auguro che tutti i concorrenti e i ballerini siano vaccinati", ha sottolineato la giurata, dicendosi "preoccupata" per il silenzio un po' imbarazzato della concorrente a riguardo. "Ma perché dobbiamo parlare di questo?", la replica di Mietta, a cui la Lucarelli ha ribattuto dura: "Questo è un programma diverso dagli altri, in cui ci si tocca, si suda, si sta tutti insieme. L'anno scorso non c'era il vaccino ma quest'anno sì. Chi non è vaccinato può mettere a rischio la salute di tutti noi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.