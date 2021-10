Gf Vip, Miriana Trevisan e Pisu? Sotto alle lenzuola... movimento da bollino rosso, la regia censura

25 ottobre 2021 a

Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno lasciato da parte di dissapori. Dopo la puntata di venerdì 22 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno dormito insieme lasciandosi andare a effusioni parecchio spinte. Lo hanno sospettato alcuni telespettatori del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Durante la nottata, infatti, non sono passati inosservati "strani movimenti" sotto le lenzuola. Se ne sarebbe accorta anche la regia della trasmissione che ha deciso di censurare tutto.

Poco prima, in diretta, l'ex showgirl di Non è la Rai si era detta disposta a chiudere con il figlio di Patrizia Mirigliani (complice le parole di quest'ultima ndr). "Non voglio andare oltre e prendersi la mano e stare vicino a chiacchierare. In questo contesto. Ti è chiaro questo? Me la volevo vivere così e ti ho chiesto Ti sta bene? Tu hai detto si. Tu mi hai chiesto vuoi andare a cena fuori? Io ho detto adesso si ma tra due giorni non lo so".

E ancora, un fiume in piena: "Gli altri non ci credono. Tua madre non ci crede. Ma io queste cose te le ho sempre dette, la responsabilità non è tutta mia. Ti ho permesso un corteggiamento. Quindi ci sono rimasta malissimo da una donna che mi dice così". Uno sfogo durato ben poco, dato che la notte tutto è sembrato essere tornato alla normalità con la Trevisan e Pisu più affiatati che mai.

