Uomini e donne, Gemma Galgani stravolta dal lutto: "Vedrò una stella", le lacrime

Stavolta per Gemma Galgani arriva un momento difficilissimo da superare. La dama torinese di Uomini e donne, da sempre alla ricerca dell'uomo giusto, piange Nicolas Esposito. “Un abbraccio”, dice. Si tratta di uno dei tre ballerini coinvolti nel tragico incidente negli Emirati Arabi. A quanto pare Gemma conosceva lo conosceva bene avendo condiviso con lui vari momenti professionali. “Un abbraccio affettuoso e condoglianze per familiari e amici che piangono per la perdita in Arabia Saudita dei suoi colleghi e amici. Ci sarò per l’ultimo saluto”, continua.

E poi la dedica più emozionante: “Vedrò una stella”. Nicolas Esposito era meglio Emirati Arabi con alcuni suoi colleghi ballerini quando è rimasto coinvolto in un tragico incidente. Si trovavano negli Emirati per l'inaugurazione di un nuovo teatro. “Se alzando gli occhi al cielo, vedrò una stella che balla, saprò che il suo nome è Nicolas”, dice la Dama torinese. "Abbiamo avuto la fortuna di lavorare a lungo con Nicolas, all’epoca era il più giovane e, proprio per questo, abbiamo abuto nei suoi riguardi un affetto e una dolcezza particolari”.

La notizia della morte di tre ragazzi italiani negli Emirati ha fatto subito il giro della Rete, lasciando senza parole decine di addetti ai lavori e non solo. Molte persone del mondo dello spettacolo, che avevano conosciuto da vicino questi ragazzi, si sono lasciati andare a commenti e ricordi. Un dolore che difficilmente verrà cancellato.

