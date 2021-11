Ballando con le stelle, Mietta col Covid e non vaccinata. "Maykel Fonts deluso", voci pesantissime

Francesco Fredella 02 novembre 2021 a

Mietta è ancora fuori gioco a Ballando con le stelle. E' positiva al Covid, per fortuna asintomatica, ma tiene tutti con il fiato sospeso. La cantante - che molti ricordano per Trottolino amoroso con Amedeo Minghi - è isolamento senza poter gareggiare. Mietta, come si apprende dalla trasmissione, non è vaccinata. A Ballando con le stelle, adesso, Milly Carlucci svela tutti i retroscena sul caso. "Maykel Fonts è deluso - dice in un'intervista a Tv sorrisi e canzoni -. I ballerini vivono per il ballo e quindi Maykel Fonts è deluso, ma tornerà presto tra noi visto che grazie al cielo sta benissimo ed è negativo”.

Per adesso Maykel Fonts, partner di ballo della cantante e lo scorso anno di Alessandra Mussolini, torna a ballare sul palco, esibendosi nella coreografia corale insieme agli altri professori. Non si sa, per adesso, quando tornerà a gareggiare con Mietta. "Rientrerà in una staffetta o nella puntata di ripescaggio", precisa Milly. "Rientrerà quando sarà guarita e negativa, o in una staffetta o nella puntata di ripescaggio". La conduttrice di Ballando con le stelle, che anche quest'anno sta avendo un risultato strepitoso, fa chiarezza sui rigidi protocolli di sicurezza: "Il Green pass è obbligatorio per tutti e poi facciamo due tamponi di controllo a settimana. Non sapevo che Mietta non fosse vaccinata, ma ero tranquilla perché siamo in un luogo di lavoro molto controllato".

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle è arrivato anche Cristiano Malgioglio, che ha danzato combattendo con la musica ogni forma di femminicidio e violenza. Un messaggio sociale molto chiaro, in prima serata su Rai1.

