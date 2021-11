Gf Vip, Miriana Trevisan raggelante: Nicola Pisu le fa da scendiletto? Lei lo umilia: "Che persona sei"

Francesco Fredella 04 novembre 2021 a

Stanca di Nicola Pisu, Miriana Trevisan allontana il figlio di Patrizia Mirigliani. E nella casa del Grande Fratello Vip, dopo si consumano flirt e litigi, avviene un altro colpo di scena. "Non voglio né baci, né abbracci… Non voglio farti fare brutta figura rifiutandoti davanti a tutti…Voglio darti una dignità, mi danno fastidio quei movimenti sotto le coperte, ho un figlio a casa, non mi piace…", dice Miriana.

Miriana Trevisan, poi, sgancia la bomba: "Comunque, sei una persona orrenda!". Nicola Pisu resta interdetto. Senza parole. Tra i due, lo ricordiamo, c'era stato un certo feeling che non è stato mai visto di buon occhio da Patrizia Mirigliani (con un post di fuoco, solo pochi giorni fa, aveva messo in guardia suo figlio). Ma Nicola risponde: "Mi fa stare male". Miriana guarda avanti e non vuole lasciarsi andare. "Non fa altro che dire che fuori da qui ognuno avrà la propria vita. Fa affermazioni che mi fanno restare malissimo, ma come la devo vivere io questa cosa?", continua l'ex ragazza di Non è la Rai.

Nicola Pisu, però ammette: "Sono innamorato di Miriana Trevisan, ma sono pronto a tirarmi indietro". Sarà amore vero o un flirt momentaneo nella casa? Il figlio di Patrizia Mirigliani dice di sentirsi in difficoltà, questa situazione forse non confonde mettendolo fuori gioco dal punto di vista emotivo. "Sinceramente come posso sentirmi, ancor prima di uscire mette dei paletti…", aveva detto la Trevisan. Forse lei vuole sin da subito mettere le cose in chiaro? Sembra che domani sera ci sarà un vero e proprio confronto tra Miriana e Nicola Pisu. Potrebbe essere quello finale, determinante.

