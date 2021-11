Ballando con le stelle, Andrea Iannon e Lucrezia Lando beccati: il bacio rubato dalla regia, sul palco

07 novembre 2021 a

Clamoroso a Ballando con le stelle: la coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando forse è "vera". Sul palco del talent vip di Rai1 condotto da Milly Carlucci il pilota di MotoGp e la sua insegnante e partner di scena si sono scambiati un bacio, intercettato dalla regia al termine della puntata. In tempo reale, sui social, i telespettatori hanno commentato andando letteralmente in brodo di giuggiole. Sarebbe questo, assicurano, il segnale: tra Iannone e la Lando ci sarebbe del tenero e non sarebbe solo una "montatura" per alimentare la macchina del gossip come accaduto nella scorsa edizione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Andrea e Lucrezia si erano appena esibiti e rischiavano di finire allo spareggio per non venire eliminati. I voti del pubblico però li hanno "salvati" e la ballerina si è lasciata sfuggire un liberatorio bacio sulle labbra a Iannone. Non un semplice gesto complice tra due ballerini, ancora "nella parte" dopo una coreografia passionale, ma qualcosa di più dolce e intimo.

Di sicuro tra i due c'è grande intesa e il gossip ne approfitta. Anche perché il pilota, dal punto di vista sentimentale, al momento è libero dopo le sfortunate storie con Belen Rodriguez (3 anni) e Giulia De Lellis (pochi mesi), così come la Lando che la scorsa estate si è lasciata con l'ex collega a Ballando Marco De Angelis.

