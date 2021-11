All together now, Anna Tatangelo gela lo studio: "Se hai le te***e rifatte"

Francesco Fredella 08 novembre 2021 a

Lo sfogo di Anna Tatangelo a All Together Now è di quelli durissimi, da ricordare nel tempo. Dopo l'esibizione di un concorrente - tra l'altro molto carino - fa chiarezza su chi continua a dire che si è rifatta. "Tett.e rifatte etc, sempre da ridire", tuona la cantante ex di Gigi D'Alessio. Il concorrente in gara si chiama Michelangelo Falcone, terzo della seconda manche: può conquistare davvero tutti (è bello, ha talento). Anche J-Ax dice che dietro al suo successo in trasmissione c'è, sicuramente, un fascino sotto gli occhi di tutti.

Insomma, talento e bellezza si incontrano e scontrano a All Together Now. Michelangelo, che si esibisce per la seconda volta con In un giorno qualunque di Marco Mengoni, incassa 82 punti di partenza da parte del muro dei 100 giurati di All Together Now.

"Mi piace molto come canta e si esprime, io gli dò un bel 5", dice Rita Pavone. "Devo lasciare perdere tutte le battute che ho fatto sulla bellezza […] questa canzone l’hai fatta tua, ti porto a 90", aggiunge J-Ax. Ma, purtroppo, le malelingue non mancano e c'è chi attacca la Tatangelo per presunti ritocchini da sempre. Allora, lei, a proposito di bellezza dice: "Sei un artista pronto, ogni tanto si dice che la bellezza sia un valore aggiunto , in quel momento devi dimostrare di più, io ne so qualcosa. A volte c’è qualcuno che ti fa una battuta sull’aspetto fisico ed è lì che devi dimostrare di più. Al di là della figaggine sei stato bravo, hai delle armoniche bellissime, devi stare attento a non spingere troppo. […] Delle volte si parla di body positive però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari c’hanno le t…. rifatte…c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire".

