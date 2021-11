GfVip, Nicola Pisu bestemmia. Perde il controllo, squalifica in vista

Francesco Fredella 08 novembre 2021 a

Questo Grande Fratello vip sta mettendo uno contro l'altro i concorrenti. Ed accade di tutto: liti, intrighi, amori e frecciatine. Ora spunta anche Nicola Pisu al centro di una nuova polemica, avrebbe bestemmiato e la Rete vuole la squalifica. Il figlio della Mirigliani, sicuramente, non sta vivendo un bel momento nella casa del Grande Fratello vip. Stasera potrebbe accadere l'imprevedibile con una squalifica da parte di Signorini? Ricordiamo, però, che il conduttore ad inizio programma aveva detto di voler essere meno "bacchettone" e più accondiscendente. Quindi potrebbe salvare in corner Pisu.

Nei giorni scorsi, poi, non sono mancate tensioni: la lite tra Aldo Montano e Alex Belli, la frase (irripetibile) nei confronti di Manuel Bortuzzo. Ora spunta una bestemmia. La Rete, quasi tutta d'accordo, sembra non voler affatto salvare il figlio della Mirigliani, che si è lasciato sfuggire questa frase: “Man..aggia la Madosca”. Non mancano precedenti: Marco Predolin fu cacciato perché disse: “Ma…naggia la Madonna”. Anche Stefano Bettarini, causa di un “Por..a Madò…”, venne cacciato. E poi Denis Dosio.

Sul tema delle squalifiche, però, non mancano atteggiamenti di discussione: sembra che quest'anno si chiuda spesso un occhio, cosa che non era accaduta negli anni precedenti. Due pesi e due misure? No, sicuramente. Ma solo la volontà di essere meno fiscali, meno puntuali su tutto. E gli ex gieffini, eliminati e squalificati per una frase di troppo, insorgono in Rete. A mo' di class action.

