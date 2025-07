Lucy Bronze, il gesto in campo che sconvolge il mondo: cosa è successo

La prossima rivale per la Nazionale di calcio femminile sarà l’Inghilterra, autrice di una rimonta straordinaria contro la Svezia. Sotto di due gol, le britanniche hanno vinto ai calci di rigore dopo il 2-2 dei regolamentari e le reti inviolate dei supplementari. Sette tiri a testa, diversi errori, nervi tesi e infine il momento decisivo: Lucy Bronze si è presentata dal dischetto e con un rigore perfetto ha portato l’Inghilterra sul 3-2, preludio all’errore decisivo della Svezia e alla qualificazione in semifinale. La notte ha incoronato proprio la 33enne difensora del Chelsea come eroina assoluta, non solo per il gesto tecnico ma per un episodio diventato virale. Al 116°, provata da un problema muscolare, si è seduta a terra, ha preso direttamente dalla borsa dei sanitari un nastro medico e si è fasciata da sola la coscia destra.

Un’immagine, insomma, che racconta tutta la sua determinazione. Nonostante il guaio fisico, non ha esitato a caricarsi di responsabilità e a calciare uno dei rigori più pesanti della carriera. Prima di batterlo si è persino strappata la fasciatura improvvisata, piazzando poi il pallone centralmente con freddezza e lucidità.

this was so crazy pic.twitter.com/YMm7j6YOa4 — nad (@obatlleah) July 18, 2025

A fine partita la ct Sarina Wiegman ha elogiato la sua resilienza: “Lucy Bronze è unica. Credo che l’unico modo per fermarla sia su una sedia a rotelle”. Una serata folle, un gesto eroico e una semifinale conquistata con coraggio e cuore. Ora sulla strada dei Leoni c’è proprio l’Italia, reduce dal successo contro la Norvegia. Una sfida che vale l’accesso alla finale degli Europei di Svizzera.