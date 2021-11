Amici, Flaza positiva al Covid: "Una malattia tremenda". Il suo calvario a soli 20 anni

09 novembre 2021 a

Flaza, ex di Amici che ha fatto discutere parecchio all'interno del programma, è risultata positiva al Covid. Lo ha fatto sapere lei stessa sui social, dove adesso è molto seguita. "Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”, ha detto ai suoi follower. A quanto pare l’ex allieva della scuola di Maria De Filippi starebbe affrontando la quarantena nella sua casa di Fregene. Non è chiaro, comunque, se la ragazza abbia fatto il vaccino nei mesi scorsi.

Il percorso di Flaza ad Amici è stato piuttosto breve. La cantante, infatti, è stata più volte rimproverata dai produttori e dalla stessa conduttrice del talent di Canale 5 per i suoi comportamenti scorretti durante la preparazione delle prove in settimana. Ecco perché alla fine la sua coach, Lorella Cuccarini, ha deciso di eliminarla dalla gara. Prima di andare via, però, Flaza si è lamentata. A detta sua, infatti, gli autori avrebbero fatto di tutto per metterla in cattiva luce, mandando in onda diversi filmati con errori e ritardi.

Dopo aver abbandonato la trasmissione, la giovane si è sfogata sui social, dove si è detta comunque dispiaciuta per aver mostrato il lato peggiore della sua personalità. E non solo: si è detta pure provata per gli insulti ricevuti da parte dei telespettatori, che l’avrebbero criticata pesantemente per la sua maleducazione.

