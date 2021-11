Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli insulta Morgan (con battutaccia sulla droga) e lui impazzisce: sceneggiata-choc

14 novembre 2021 a

a

a

Robe da matti a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1: Morgan è fuori controllo. Il cantante infatti ha dato di matto dopo l'ultima performance con la sua insegnante, Alessandra Tripoli, un samba che ha incassato una standing ovation da parte del pubblico.

Milly Carlucci, la dura legge a Ballando con le Stelle: dagli autori una confessione clamorosa

Peccato però che Selvaggia Lucarelli fosse di altro avviso: al solito ha avuto da eccepire, da criticare, da alzare il ditino. "A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo. C’è un progressivo disvelamento: viene qui, per quattro puntate ha fatto Biancaneve, disponibile, allegro e solare. Finalmente viene fuori Morgan", ha sputazzato veleno, con un riferimento agli psichedelici di dubbio gusto.

"Senza pregiudizi". Torna Mietta, fucilata a Selvaggia Lucarelli: sarà tele-rissa

A quel punto, ecco che Morgan si è infuriato. E ha perso il controllo: "La Lucarelli è chiusa nell’idea di giudicare. È evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica", la ha infilzata. Poi Morgan ha via via alzato sempre di più la voce, così come si vede nei video qui sotto, prendendosela di fatto con tutta la giuria. Alberto Matano ad un certo punto lo invita a non offendere i giurati. E Morgan: "Ma quale giuria e giuria?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.