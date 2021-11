Gf Vip, proposta indecente di Sophie a Soleil: "Facciamolo, per l'ultima volta"

15 novembre 2021 a

a

a

Soleil Sorge e Sophie Codegoni dopo le prime divergenze e la rivalità per conquistare Gianmaria sono diventate molto amiche, amiche intime. Tanto che Sophie ha proposto a Soleil di fare l'ultimo bagno insieme. Stasera 15 novembre, infatti, andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip, su Canale 5, una puntata cruciale. Soleil ha parlato con Jessica Selassié e la stessa Sophie del suo percorso nella Casa più spiata d'Italia.

"Mi stavano ammazzando". Signorini in tilt e il microfono resta aperto: cosa gli esce di bocca

Andranno infatti al televoto sia Soleil che Sophie, oltre alle sorelle Selassié. Soleil ha confidato alle altre concorrenti il suo desiderio di rimanere nel reality show. "Non si sa mai come va, è sempre inaspettato. L'avresti mai detto che Jo Squillo usciva", dice l'influencer italo-americana. "Magari stavolta non c'è neanche l'eliminazione, ma pensare che è l'ultima sera... Non sono ancora pronta, ho avuto altre puntate in passato dove ci sarei stata a uscire, ma questa non voglio proprio", insiste la Sorge temendo l'eliminazione.

"Levatemela di mezzo". Bortuzzo brutale, gela la principessa Lulù: "Ecco come mi riduci fisicamente"

Stesso timore di Jessica. Che dice: "Non sono pronta neanche io. Lo scopriremo solo in puntata". Chi fra Soleil, Sophie e le sorelle Selassié sarà costretta a lasciare la Casa? Il lunedì di solito non ci sono mai eliminazioni. Ma non è una regola e tutto può succedere.

"Gf Vip in onda fino a marzo 2022". L'annuncio del direttore di Canale 5 che fa felice Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.