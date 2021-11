Gf Vip, orrore di Soleil Sorge: cosa butta nella pentola mentre cucina per tutti, immagini raccapriccianti

18 novembre 2021 a

Poca igiene al Gf Vip? Il sospetto è venuto ai fan del programma che, guardando le dirette, hanno notato poca attenzione e poca pulizia da parte degli inquilini soprattutto in cucina. I telespettatori, in particolare, hanno osservato dei dettagli che stanno facendo rabbrividire un po' tutti adesso. In molti, per esempio, sono soliti scongelare il cibo sotto l'acqua senza avvolgerlo in un sacchetto. Un modo di fare sbagliato, perché non riuscirebbe a prevenire la proliferazione batterica. Chissà che non sia questo il motivo per cui gli inquilini dicono spesso di avere mal di stomaco.

Altro dettaglio choc riguarda invece chi assaggia il cibo mentre cucina. Pare, infatti, che chi assaggi il riso o la pasta poi ributti il resto tutto smangiucchiato in padella o nell'acqua. Lo avrebbero fatto Carmen Russo e Soleil Sorge, ma sembrerebbe essere comunque una pratica comune.

Senza contare, poi, che sempre mentre si cucina, in molti vengono beccati mentre mangiucchiano attorno ai fornelli. Un modo di fare che, se adottato da tutti, renderebbe difficile far arrivare qualcosa a tavola. Altro episodio risale invece a qualche notte fa, quando è mancata l’acqua in bagno. Un grosso inconveniente visto che è usato da ben 16 persone. Quindi in molti sono andati a lavarsi i denti nel lavandino della cucina. Peccato, però, che fosse ancora pieno di bicchieri sporchi.

