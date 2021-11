GfVip, Miriana Trevisan sconvolge Signorini: "Stavo per morire"

Francesco Fredella 20 novembre 2021 a

Miriana Trevisan ha rischiato di morire. Nel corso del Gf Vip arriva un racconto che lascia tutti senza parole. Nella mistery room arriva la confessione choc: “Il 3 agosto mi hanno tolto l’utero…Ammetto che stavo rischiando di morire…”. Cala il gelo.

“La famiglia e i miei amici mi sono stati vicini”, continua a raccontare nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6. Si tratta di una rivelazione clamorosa.“Famiglia e amici non mi hanno mai lasciata sola…”, continua la Trevisan. “Adesso sto vivendo una rinascita vera e propria…”.

“Adesso inizia una nuova vita”, dice Alfonso Signorini prendendo la parola al GF Vip 6 volendo. Fa gli auguri ad una delle concorrenti più amate dal pubblico. “L’hai già iniziata a costruire dentro la casa del Grande Fratello Vip 6…”, continua Alfonso. Dopo questo reality potrebbe arrivare una nuova pagina per l’ex ragazza di Non è la Rai.

La serata della Trevisan è stata decisamente movimentata. Eliminta al televoto, Miriana ha poi scoperto di avere il "biglietto di ritorno" e di poter così tornare in gioco nella casa di Cinecittà. "Non ci credo…No, vabbè… Grandeeee… Pazzesco… Un colpo di scena…In effetti sono un po’ una strega…”, ha esultato perdendo per qualche secondo il controllo. "Davvero? Ma non ci credo…", è la reazione di Signorini che finge di cadere dal pero. "Ti ricordi che ti ho detto ai provini che hai dei poteri paranormali? L’avevo sentito… Davvero strano…”.

