Ballando con le Stelle, "mi ha fatto altro": Arisa e il ballerino non si trattengono, beccati così

Un bacio che ha spiazzato tutti. A Ballando con le Stelle, nella puntata andata in onda su Rai 1 sabato 20 novembre, Arisa e Vito Coppola si sono baciati. Davanti a tutti. Un momento passionale a fine ballo che ha sorpreso la stessa Milly Carlucci e la giuria. "Ci caliamo tantissimo nella parte”, sono state le prime parole dell'ex professoressa di Amici che ha anche ringraziato il suo insegnante per questo bel percorso in grado di aiutarla a superare certi limiti e schemi mentali.

Poi è stata la volta del commento di Coppola: "Alla fine si è visto quello che ho fatto io ma lei mi ha fatto altro prima”. Una confessione che ha lasciato senza parole Arisa, che ha sgranato gli occhi: “Cosa ti ho fatto?”. Una battuta che ha strappato il sorriso a quasi tutti i giurati. Eccetto Roberta Bruzzone che ha chiesto di scoprire e approfondire cosa fosse davvero successo dietro le quinte del programma. Intanto la cantante vincitrice del festival di Sanremo è sempre più apprezzata e non solo dal pubblico a casa.

Da mesi Arisa sta combattendo contro il body shaming lanciando messaggi a tutte quelle ragazze e quei ragazzi che non si sentono a proprio agio con il proprio corpo. Inutile dire che gli scatti "svestiti" della concorrente di Ballando riscuotono grandissimo successo.

