Amici di Maria De Filippi, Riki Marcuzzo dalla gloria alla crisi: "Una botta in testa, non sapevo più cosa inventarmi"

Di Riki Marcuzzo per lunghi mesi non si è più parlato. Nel 2017 aveva sfiorato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, "beffato" dal ballerino Andreas Muller. Il giovane cantante, amatissimo dalle più giovani, si era fatto la fama di grande talento e caratterino non facile. La gloria, spesso effimera, dei reality e dei talent show ha presentato presto il conto: “Dopo Amici è come se avessi ricevuto una botta in testa", ammette ora intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e canzoni . La causa, ovviamente, era stata "la popolarità dalla quale non mi ero ancora ripreso dopo tutti questi anni".

"Negli ultimi tre anni mi sentivo a un punto di stallo", ammette Riki. Dal punto di vista musicale, professionale e anche personale e privato. Ora, il ritorno coincide come una svolta totale: "Ho cambiato gruppo di lavoro e non ho più una fidanzata". Per dirla con le sue parole: "Ho voltato pagina". Ricomincia da Scusa, il nuovo singolo che non ha però nulla a che vedere con un senso di rimpianto o dolore. "A dispetto del titolo non parla di perdono - spiega il cantante -. Anzi, parla di una persona che rivoluziona senza rimorsi la sua vita".

Il pezzo è tanto autobiografico quanto l'intervista a Tv Sorrisi e canzoni "rivelatrice": "Non sapevo più cosa inventarmi per trovare la serenità". ammette ancora Marcuzzo, orgoglioso del nuovo album Popclub, "una cosa matta e sperimentale". Un lavoro in qualche modo dedicato anche all'amico Michele Merlo, morto pochi mesi fa a causa di una leucemia fulminante e, forse, non diagnosticata in tempo dai medici dopo una drammatica corsa al pronto soccorso.

