Ballando con le stelle, Arisa "a petto in fuori": la foto in deshabillé dietro le quinte

A petto in fuori. E Arisa, di décolleté e orgoglio, si intende eccome. Dietro le quinte di Ballando con le stelle, la 39enne cantante abruzzese si ritaglia qualche minuto per scherzare con la consueta auto-ironia, mostrandosi con una pettorina maschile e fisico scolpito, dai pettorali agli addominali. Una visione (e una versione) decisamente insolita per l'autrice di Serenità e La notte, dal fisico assai morbido e voluttuoso.

Peraltro, negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare della sua svolta erotica, anzi "Porno-romantica" come avrebbe voluto chiamare lei il brano Ero erotica, poi auto-censurato almeno nel titolo. Intervistata da Tv Sorrisi e canzoni, Rosalba Pippa (questo il suo nome all'anagrafe) ha parlato senza schermi o timidezze del suo rapporto con il corpo, cambiato rispetto a qualche anno fa. "Per anni, fin da Sincerità al mio primo Sanremo, mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a 39 anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì…". Apriti cielo.

Max Felicitas, uno degli attori del cinema a luci rosse italiano più famosi, le ha subito proposto di collaborare. Se sia uno scherzo, si vedrà. Nel frattempo Arisa si gode la ribalta di Ballando e la "amicizia speciale" con Vito Coppola, maestro e partner in scena con cui una settimana fa si è scambiata un appassionato e chiacchieratissimo bacio in bocca al termine della loro esibizione, lasciando la giuria di Rai1 letteralmente di stucco.

