GfVip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si insultano durante la pausa pubblicitaria. Il retroscena

30 novembre 2021 a

a

a

Nuovi dissapori tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? Sarebbe successo qualcosa tra le due opinioniste del Gf Vip durante una pubblicità dell'ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5. Tra le due, inoltre, c'era già stata una discussione a seguito di uno scatto pubblicato dalla moglie di Bonolis assieme a Giancarlo Magalli, rivale numero uno della Volpe per via di alcuni trascorsi quando erano colleghi su Rai 2.

"Papà, da oggi avrai un amico in più lassù": Sonia Bruganelli, il lutto che la travolge

Cosa è successo questa volta? Ad innescare lo scontro tra le due sarebbe stata una discussione avvenuta nella casa tra due inquiline, Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Quest'ultima, infatti, è stata accusata di avere poco rispetto per le altre donne mentre alla Trevisan è stato detto che è una doppiogiochista. Una persona tra il pubblico in studio, dopo aver assistito alla puntata, ha scritto sui social che Sonia e Adriana avrebbero iniziato a discutere dell'argomento durante uno stacco pubblicitario.

Soleil Sorge "limona" con Alex Belli: roba da matti, che umiliazione per Delia Duran | Guarda

Tra le due sarebbero volate parole grosse. Stando alla versione di questa testimone citata da Leggo, durante il fuori onda la Bruganelli si sarebbe rivolta alla Volpe dicendo: "Sei l'apoteosi della donna fragile e debole". La spaccatura tra le due, insomma, sembrerebbe adesso più profonda che mai. Le loro opinioni sui concorrenti della casa, inoltre, non potrebbero essere più diverse.

"Abbiamo fatto di tutto". Proprio quello... Giucas Casella, confessione a luci rosse su Patrizia De Blanck

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.