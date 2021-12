Uomini e donne Gemma Galgani: "Circolano delle foto". Giorgio Manetti, imbarazzo intimo

Francesca Fredella 03 dicembre 2021 a

Gemma Galgani contro Giorgio Manetti. Lo scontro continua e non si arresta. Tutto senza alcun tipo di freno inibitore: Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Isabella Ricci sono i protagonisti di una nuova lite a Uomini e donne. Sempre a distanza. Ora la dama torinese manda una frecciata al Gabbiano (alias Giorgio), suo ex fidanzato. Lui, lo ricordiamo, vorrebbe corteggiare Isabella Ricci. Ma ora ne spara un’altra dicendo di non essere convinto dei ritocchini estetici di Gemma.

Così, la dama settantenne in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, risponde per le righe sui suoi ritocchini. "Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati”, dice Gemma.

Manetti, sicuramente, è un uomo molto attraente e cura ogni dettaglio della sua immagine. Adesso la Galgani crede che Giorgio non abbia detto tutta la verità. Insomma ci sarebbero dei ritocchini segreti? Forse sì. Condizionale d’obbligo, per adesso nessuna certezza. “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”, continua Gemma.

Probabilmente potrebbe esserci un pizzico di gelosia: Gemma vuole ancora bene a Giorgio? Cosa sta accadendo dietro le quinte? Il Gabbiano, secondo i ben informati, potrebbe tornare. Clamoroso. Ma stavolta per corteggiare Isabella. Ennesima doccia gelata per la Galgani.

