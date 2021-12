Gf Vip, Katia Ricciarelli choc: "Non avevo più voglia di vivere", Signorini in lacrime

04 dicembre 2021 a

"Prima del Gf Vip non avevo più voglia di vivere": parole sconvolgenti quelle che Katia Ricciarelli ha pronunciato nella casa durante la diretta di ieri sera, venerdì 3 dicembre. Un racconto intimo che ha fatto scoppiare Alfonso Signorini in lacrime. "Credo che siano parole molto importanti quelle che tu hai usato. Hai detto che il Grande Fratello ti ha restituito la gioia di vivere, come se tu quella voglia l'avessi persa da un pezzo", ha detto il conduttore.

"E' la verità - ha ammesso la soprano - ho avuto tante gioie e tanti dolori, ci sono dei momenti in cui mi sento proprio così come arrivata... Nella vita bisogna avere il coraggio di dire le cose. Ho avuto talmente tante cose belle che mi sembra ingrato poter chiedere altro. Spesso quando sono sola mi viene da dire 'che ci sto a fare?'. Qui ho ripreso a sognare, ho fatto cose che non facevo da 40 anni e questo lo devo a te". Un discorso indirizzato a Signorini, il quale si è commosso moltissimo.

A quel punto il conduttore, con gli occhi lucidi, le ha detto: "Non ti devi sentire inutile o arrivata al traguardo. Tu sei una grande donna. Tanta gente mi dice 'Katia ha il suo carattere ma è così vera che le perdono tutto'. Ti dico la verità, a me piace commuovermi con te perché c'è la vita. Devi continuare a lottare per la tua vita. Non sentirti mai sola".

