All together now, Rita Pavone: "Mi hanno dato della nana", clamoroso, contro chi punta il dito

"Quante volte mi hanno preso in giro dandomi della nana?". Rita Pavone si racconta in un'intervista a Tele Più, parlando soprattutto delle critiche ricevute in passato. La cantante, che per il secondo anno consecutivo siede nella giuria di All Together Now, ha spiegato però che le critiche hanno senso solo se sono costruttive. Lei, invece, ne ha subìte parecchie, molte delle quali non avevano nulla a che fare con la sua musica.

La Pavone, comunque, non si tira indietro e fa ironia anche sulla sua statura: "Se essendo alta 1 metro e 53 centimetri ho venduto 50 milioni di dischi nel mondo chissà quanti ne sarebbero stati se fossi 1 metro e 80”. Parlando del suo lavoro nella trasmissione condotta da Michelle Hunziker su Canale 5, poi, la cantante ha spiegato che se qualcuno merita la sua fiducia allora fioccano i punti. Ma se qualcosa non la convince non c’è bontà che tenga.

“Cerco di essere onesta. Inutile inseguire dei sogni senza avere le carte in regola per realizzarli - ha sottolineato Rita Pavone -. E spiego sempre il perché dei miei giudizi”. L’appuntamento con la nuova puntata di All Together Now è per stasera alle 21 e 20 su Canale5. I concorrenti adesso sono sempre di meno e si affronteranno per continuare la scalata verso la vittoria.

