Amici, "bimbetti viziati". Maria De Filippi senza precedenti: raffica di "punizioni esemplari"

Piovono punizioni sulla classe di Amici. La produzione, come già capitato altre volte in passato, ha riferito ai professori del disordine perenne in casetta. Pare che i ragazzi di quest'anno, ripresi più volte, non abbiano ancora imparato le regole. Nel daytime andato in onda oggi su Canale 5, Maria De Filippi ha chiesto a tutti i ragazzi di recarsi in studio. Presenti anche i professori.

A quel punto la padrona di casa ha mostrato un filmato molto chiaro, nel quale si vedeva che ogni stanza era in disordine. Per dare una lezione agli allievi, poi, la conduttrice ha invitato un ragazzo - conosciuto ai provini - affinché parlasse davanti alla classe. Il ragazzo si chiama Federico e vive nel quartiere Torre Angela di Roma. La De Filippi ha raccontato che non è una zona semplice in cui vivere. Federico fa il postino da un mese anche se il suo vero sogno è quello di fare il cantante. Non avendo disponibilità economiche, però, è costretto a lavorare per studiare e produrre le sue canzoni. Quindi si alza presto la mattina e consegna pacchi per la città prima di tornare a casa e dedicarsi alla musica.

La storia raccontata dalla conduttrice è servita a far capire ai ragazzi della scuola di Amici che non starebbero sfruttando al meglio l’opportunità che hanno. La produzione, inoltre, ha fatto sapere che sono due le stanze più disordinate di tutte: quella di Lda, Alex e Albe e quella di Mattia, Christian e Dario. Anche per i professori la situazione è inaccettabile. Rudy Zerbi, infatti, ha punito subito Lda. Il ragazzo dovrà pulire e tenere in ordine la casetta per tutti per ben sette giorni. Anna Pettinelli, invece, ha chiesto del tempo per decidere la punizione. Alessandra Celentano li ha definiti dei “bimbetti viziati” e ha aggiunto: “Se non imparate qui, sarete dei disadattati”.

