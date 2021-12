Amici, Veronica Peparini sbotta con la Celentano: "Cosa hai detto? Non te lo permetto", caos in studio

05 dicembre 2021 a

Scontro durissimo tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano ad Amici su Canale 5. La maestra di danza, che raramente alza i toni in trasmissione, questa volta non ha potuto trattenersi. A farla infuriare sono state le parole della collega dopo l'esibizione di Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro. La Celentano, infatti, ha detto che la ballerina può brillare solo in quello stile e che si aspettava di più. La Peparini, allora, è intervenuta sottolineando come la Celentano non capisca niente di hip hop.

A quel punto la maestra di danza classica ha accusato Veronica di dire cose che non stanno né in cielo né in terra. "Finché rimani nella danza ci sto. Ma se dici questo non te lo permetto. Perché quello che ho detto so che è giusto. Ho detto che tu non conosci l’hip hop”, ha sbottato allora la Peparini. La Celentano ha replicato dicendo che non è necessario essere specialista di un settore per accorgersi di alcune cose.

“Anche se non sono un tecnico dell’hip hop sono un tecnico di ben altro”, ha puntualizzato la maestra di danza classica. Che poi ha aggiunto: "Io non dico ca***te”. Ma Veronica è andata dritta per la sua strada: "Dimostri che nella danza classica tu sai, conosci e dici ma dimostri che nelle altre cose non c’è questa conoscenza. E a volte si sbaglia e si dicono cose non giuste”.

