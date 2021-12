Amici, Alessandra Celentano contro Garrison: "Hai sbagliato", attacco brutale, interviene Maria De Filippi

05 dicembre 2021 a

Virginia, allieva di Alessandra Celentano, ha dovuto lasciare la scuola di Amici a seguito di una sfida con un'altra ballerina, Cosmary. La maestra di danza classica, che credeva molto nella ragazza, se l'è presa con chi ha giudicato la sfida e ha preso la decisione finale, l'ex maestro Garrison. Maria De Filippi, allora, è intervenuta chiarendo: "Non mi sembra il caso di mettere in dubbio la professionalità di Garrison, e non è nemmeno giusto attaccare una ragazza appena entrata”.

La Celentano, però, è andata dritta per la sua strada, dicendosi molto delusa e continuando a bacchettare il collega per la scelta. Secondo lei, infatti, non era stata premiata una ballerina vera. Alla fine, però, dopo l'intervento della De Filippi e passata la rabbia, la maestra si è scusata con Garrison e ha confermato di volergli un gran bene. Questa, comunque, è stata una giornata di grandi cambiamenti per la prof di danza.

Oltre a Virginia, infatti, la squadra della Celentano ha dovuto dire addio anche a Domenico Guidi, seppur per motivi diversi. La prof di ballo, infatti, ha voluto testarlo un’ultima volta per decidere se fosse o meno il caso di sostituirlo. E dopo l’ultima performance ha ribadito le sue sensazioni, pur ammettendo però che Guidi è un gran talento e che sicuramente avrà un futuro come ballerino.

