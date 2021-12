GfVip, Soleil Sorge: "Lascio la casa il 13 dicembre". Poi la frase intercettata dalla regia: "Resta, vinci tu"

Francesco Fredella 07 dicembre 2021 a

Tutti contro tutti. Nella casa del Grande Fratello Vip l’aria sembra essere pesante, ma si va avanti ad oltranza in un reality che batte ogni record (visto che finirà a marzo). Soleil Sorge dice di voler abbandonare la casa il prossimo 13 dicembre. Forse per le dinamiche legate al triangolo con Alex Belli e Delia Duran.

“Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa e non so più cosa fare. Guarda che il 13 io esco di qui di sicuro. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?”, dice Soleil.

Un addio vero e proprio. Bye bye Grande Fratello, Soleil pronta a varcare la porta rossa? La data X è dietro l’angolo. Soleil sembra aver cambiato idea parlando con Valeria Marini e Giucas Casella del prolungamento del GF Vip. “Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. Magari altrimenti la prossima settimana eliminano 10 persone e finisce. Una cosa è sicura, gli piace sorprenderci e fare i colpi di scena. Se resterò dopo la data che avevano stabilito? Non lo so, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Io vincerò il GF Vip Valeria? Ma cosa dici, vengo sempre nominata, vedrai poi cosa succede. Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality, tu li hai fatti? Ah, a Supervivientes ci sei stata di più? Non lo sapevo. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“, dice Soleil.

Poi interviene la Marini, che cerca di convincere Soleil restare nella casa: “Dai smettila tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui? Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati. Se sono rimasta 3 mesi in un reality? Ma certo, a Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola sono rimasta 3 mesi e mezzo. Ero bersagliata da tutti, erano contro di me e sono restata“.

