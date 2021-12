GfVip, Aldo Montano: "Ho già ritirato lo smoking". Signorini nei guai: la frase sibillina

07 dicembre 2021 a

Montano è pronto a mollare. Stop. La sua avventura al Gf vip, dopo tre mesi, potrebbe finire qui. Il campione di scherma - come del resto gli altri concorrenti - è stanco. Il GF Vip, come si sa, verrà prolungato oltre il 13 dicembre: la finalissima è prevista per il 14 marzo. Dopo i dubbi di Davide Silvestri e Francesca Cipriani, arrivano anche le perplessità di Aldo Montano.

“Sì è ovvio che andrà oltre la prossima settimana. Io non so questo mestiere, questa esperienza cosa ti può portare in termini lavorativi. Quello che voglio dire è ‘tre mesi sono abbastanza per portare a qualcosa? Forse sono meglio sei?’. Io questo non lo so davvero e sono in una posizione, purtroppo o per fortuna, per cui non mi interessa troppo. Sono stato chiamato qua per fare un’esperienza e portare la mia persona qua dentro. Finisce, finirà, non sono del mestiere diciamo”, dice il campione. “Comunque Olga già sa tutto. Il 18 novembre per il mio compleanno ha fatto un video e ho riconosciuto la casa dei nonni in Russia. Adesso lei è in Russia, già stava in Russia a novembre. L’avevano già avvisata che sarebbe durato in eterno il programma e lei ha preso e se n’è andata”.

Poi,nel corso di una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi, dice: “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto è?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale“. Anche Montano potrebbe abbandonare la casa. Molto presto.

