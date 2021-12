Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli "smontata" a telecamere spente: "Non me li cancelli", Milly Carlucci ha un problema

Francesco Fredella 07 dicembre 2021 a

"E non finisce qui", direbbe l'amatissimo Corrado. Tutto vero. Tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith la guerra continua lontano dagli studi televisivi trasferendosi sui social. Prima la discussione, molto accesa, nel corso dell'ottava e puntata di Ballando con le stelle e poi una serie di frecciatine su Instagram. Insomma, in giuria - quest'anno - ci sarebbero seri problemi e Milly Carlucci potrebbe conoscere l'origine di tutto quello che sta accadendo. Ma qual è il motivo del loro litigio? Ve lo raccontiamo, facciamo un passo indietro.

Durante la puntata di Ballando del 4 dicembre 2021 la Lucarelli e Carolyn Smith sono in disaccordo sull’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Per la Smith tutto è “geniale” mentre per la Lucarelli non è affatto così. Ed inizia lo scambio di opinioni.

In diretta, la Smith sbotta dicendo alla Lucarelli di non criticare i suoi giudizi "in quanto studia danza da ben 56 anni". La Lucarelli, però, controbatte dicendo che pur non essendo una ballerina è nella giuria di Ballando con le stelle da sei anni. Ci pensa Milly Carlucci ad interrompere la discussione, ma tra le due donne lo scontro continua sui social.

“Io non mi sono mai permessa di criticare nessuno nel loro ambiente professionale. Io dico rispetto per rispetto. Dopo il mio commento su Andrea e Lucrezia questo rispetto nei miei confronti è mancato, dallo studio e dai social. Geniale era la costruzione della coreografia. Solo chi vive di ballo può apprezzare questi piccoli dettagli. Non ho detto che Andrea è geniale. Credo che essere criticata per il mio mestiere è un po’ eccessivo. Resto sulla mia affermazione. Sei anni da giudice non possono cancellare i miei 56 anni di carriera", dice Carolyn Smith. Non mancano, però, critiche durissime nei confronti della Lucarelli. Sui social, dove lei scrive solitamente lunghissimi post, qualcuno dice: "Quindi se vai a Masterchef per sei anni diventi cuoca?"

