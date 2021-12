Uomini e donne, Ida Platano: "Sono sconvolta. Per 3 settimane...", il tronista umiliato nella sua intimità

09 dicembre 2021 a

A Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, c’è stato un altro acceso scontro tra Diego Tavani e Ida Platano. “Sono sconvolto sì, vengo da tre settimane terribili…", ha detto il corteggiatore, ma Ida Platano lo ha attaccato subito asserendo non solo di non aver mai dimostrato niente, ma ha anche colto la palla al balzo per accusarlo di aver detto solo bugie: “Sono stata settimane a Roma e non hai mai fatto niente…Sono sconvolta che non sei voluto uscire con me da qua…”, ha detto.

Ida Platano è poi tornata a parlare del momento in cui il loro rapporto è finito: lui ha preferito non abbandonare lo studio asserendo di essersi infastidito per lo scontro con Tina Cipollari. Ida Platano ha accusato duramente Diego Tavani rivelando di credere che abbia usato la lite con Tina Cipollari solo per trovare una scusa per uscire da una situazione più grossa di lui: “Hai solo detto una grande bugia…”, ma Diego Tavani ha respinto al mittente tali accuse.

E' intervenuta Tina Cipollari che ha criticato duramente Diego Tavani, asserendo di credere che non sia mai stato interessato a Ida Platano. “Io mi prendo la responsabilità di quello che dico…A te di Ida non è mai interessato niente…L’hai solo usata…”. Tina Cipollari, ha poi dichiarato che ormai Diego Tavani ha perso credibilità ai suoi occhi.

