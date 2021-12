Uomini e Donne, "ecco la decisione di Andrea Nicole": tam-tam impazzito, che fine farà

Francesco Fredella 07 dicembre 2021 a

Ancora una volta si parla di Andrea Nicole e Ciprian Aftim a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 4. Cosa accade? L'interrogativo corre tra i telespettatori, che vorrebbero vivere il momento "emozionale". I due hanno trascorso una notte insieme, tenendo il programma all’oscuro di tutto, ed il pubblico è curiosissimo di sapere cosa sia accaduto. Già, hanno infranto il regolamento...

Nella puntata di oggi - martedì 7 dicembre - in onda la prima parte della nuova registrazione, domani invece il momento molto atteso con la puntata dell'8 dicembre 2021 quando verrà rivelata la scelta, la decisione.

Ma quando andrà in onda la puntata in cui i due si lasceranno andare ad effusioni amorose? Mistero sui dettagli. Pare, da rumors, che in questa settimana non ci sia alcuna speranza di assistere al momento top, tanto atteso. Però i beninformati dicono che potrebbe arrivare mercoledì: in quell'occasione si potrà assistere alla scelta di Andrea Nicole.

La tronista ha deluso le aspettative di molti. Secondo le anticipazioni di UeD, è entrata nello studio non più da tronista, ma da fidanzata di Ciprian. Infatti, i due hanno fatto il loro ingresso insieme, esattamente come una coppia. Dopo di che, hanno dovuto spiegare il motivo di tale decisione, rivelando a tutti cos’era accaduto la notte precedente.

Secondo quanto si è appreso, Ciprian ha raggiunto Andrea Nicole e insieme hanno trascorso la notte. La redazione avrebbe saputo di quello che è accaduto solo successivamente. Ma sarebbe un'infrazione al regolamento: i corteggiatori non possono sentire e vedere i tronisti senza te telecamere. Ed allora cosa è accaduto? Aftim, forse, ha seguito l'istinto senza pensare alle regole del gioco.

