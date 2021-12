Uomini e Donne, Andrea Nicole ricoperta di insulti? "Ma dietro le telecamere...": la soffiata, cambia tutto?

06 dicembre 2021 a

Andrea Nicole Conte nella scorsa puntata di Uomini e Donne ha fatto infuriare molti telespettatori. La tronista è entrata nello studio di Canale 5 mano nella mano con Ciprian Aftim. Alla domanda di Maria De Filippi, Andrea Nicole ha spiegato che hanno passato la notte assieme e che sono fatti l'uno per l'altra. Una scelta che i fan non hanno perdonato, tanto che è stato costretto a intervenire un amico della Conte.

"In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa hanno uno schema, l'amore invece uno schema non ce l'ha…", ha tuonato il ragazzo su Instragram prendendo le difese dell'amica. E ancora: "Forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata".

Da qui la richiesta di aspettare di vedere la nuova puntata prima di criticare Andrea Nicole, perché "ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l'ha terminato, la vita non è spettacolo". Il ragazzo ha poi rivelato che nel dietro le quinte della trasmissione sarebbero successe delle cose che farebbero cambiare idea alla maggior parte dei telespettatori: "Ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere".

