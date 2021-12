GfVip, bestemmia a microfono aperto: "Porco ***". Terremoto a Mediaset, chi è il colpevole

10 dicembre 2021 a

Al Grande Fratello Vip si può fare tutto, o quasi, eccetto bestemmiare. Quello equivale alla squalifica assicurata, dato che ci sono da rispettare delle regole di costume ben precise in televisione. Finora i concorrenti di questa edizione condotta da Alfonso Signorini sono stati esemplari da questo punto di vista, forse avendo imparato dai loro precedessori: l’anno scorso, infatti, non sono mancate squalifiche per blasfemia.

Nelle ultime ore, però, è diventato virale sui social una clip estratta dalla diretta che va in onda no-stop su Mediaset Extra. In pratica i concorrenti sono stati svegliati da una sonora bestemmia da parte di un autore. Il suo “porco ***” si è sentito in maniera molto distinta, nonostante poi sia arrivato l’immediato taglio della regia. Non solo i telespettatori ma anche gli inquilini della casa hanno sentito tutto. Nel video in questione si sentono gli squilli di un telefono, che sembrano causare l’irritazione dell’autore in questione, che poi non riesce a trattenersi.

Ed è qui che arriva la bestemmia: “Porco ***! Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando, poi ti chiamo”. Un concorrente ha fatto notare la cosa: “Hai il microfono aperto. A bestemmie ci hanno svegliato, una bella bestemmia”. Non è la prima volta che dalla regia succedono cose strane: l’incidente è sempre dietro l’angolo quando si è live h24.

