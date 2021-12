The Voice Senior, Loredana Bertè crolla: Eva canta Mia Martini. Lei impietrita, gelo in studio

11 dicembre 2021 a

Il dramma di Loredana Bertè rivive a The Voice Senior, il talent musicale Rai condotto da Antonella Clerici. La cantante e giudice ascolta la blind audition di Eva Pallotta, concorrente di 60 anni, che si è presentata sul palco con un brano indimenticabile, Gli uomini non cambiano, della immensa Mia Martini. Che della Bertè era la sorella e che si suicidò nel 1995, tormentata dalla depressione provocata dalle orribili dicerie sul suo conto che affollavano il dietro le quinte dello showbiz italiano.

La Clerici aveva presentato la concorrente lodandone il coraggio, ma la performance di Eva non ha conquistato i quattro giudici: nessuno di loro, infatti, si è voltato "promuovendo" l'aspirante cantante. Il motivo non riguardava però la qualità della prova di Eva, ma come spiegato da Gigi D'Alessio solo una questione di rispetto nei confronti della Bertè. Loredana ha ascoltato Eva e la canzone della sorella ad occhi chiusi, il volto stravolto dalla commozione e le labbra piegate, sempre sul punto di crollare in un pianto a dirotto. A turno, tutti i giudici, da Gigi a Clementino e Orietta Berti, la guardano preoccupati. E al momento della scelta, nessuno si è sentito di dare il via libera a Eva.

"Qui era giusto dare priorità a Loredana - ha spiegato l'ex marito di Anna Tatangelo -. Questo è un brano intenso, che appartiene alla sua vita, che ha segnato la sua vita e che rimarrà nella sua vita". "Sono molto in difficoltà sentendo questo brano. Comunque grazie per l’omaggio", sono state le poche parole della Bertè. "Un motivo di rispetto nostro, se si fosse girata Loredana, potevamo girarci tutti", ha confermato ancora D'Alessio, mentre per Eva sono comunque arrivati i complimenti di Clementino.

