Ballando con le stelle, Arisa in lacrime: si gira, che le fa trovare davanti Milly Carlucci

Le lacrime di Arisa: a Ballando con le stelle gli autori e Milly Carlucci si giocano la carta delle emozioni e mandano sul palco, a sorpresa, il papà di Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese, per farlo ballare in coppia con la figlia un travolgente e commovente passo a due. Commovente per la stessa diretta interessata, che si aspettava il cambio di partner in scena, ma non sapeva chi sarebbe stato.

La Carlucci le aveva anticipato che la prova sarebbe stata una "staffetta" tra il suo maestro e partner Vito Coppola e un ospite speciale. Per alcuni secondi Arisa resta ansimante e in silenzio, da sola, al centro del palco. Dal buio, alle sue spalle, ecco arrivare lentamente un signore. Quando lei lo vede, è una raffica di sorrisi, abbracci, carezze e lacrime, prima di ripartire con la musica. La coreografia è un po' più improvvisata di quella messa in scena con Coppola.

Meno professionismo, ma se possibile (e non era facile) ancora più calore e trasporto. Il signor Pippa conduce le danze, è il caso di dirlo, la figlia pur scafata professionista del mondo dello spettacolo si lascia gioiosamente trascinare. E l'effetto, anche a giudicare dai commenti entusiasti dei telespettatori sui social in tempo reale, è da "standing ovation".

