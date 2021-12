Gf Vip, la bomba di Katia Ricciarelli: "Con chi mi sposo appena esco". Pippo Baudo che dice?

Francesco Fredella 14 dicembre 2021 a

Un vero scoop. Alfonso Signorini gongola perché la notizia arriva in diretta durante l'ultima puntata del Gf Vip - il reality in onda su Canale 5 - quando "solletica" abbastanza Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo. Adesso volta pagina e confessa di essere innamorata. L'ex soprano, in una chiacchierata nella casa, racconta a Carmen Russo e a Soleil Sorge che quando uscirà dal Gf Vip ha intenzione di sposarsi. Signorini incalza e arriva la conferma.

Sempre in diretta arriva anche l'identikit dell'uomo: una persona di 180 centimetri, attraente, bello. Nessun nome. “Mi chiede di stare con lui per il resto della vita. Mi ha detto che gli piace perdersi nei miei occhi tenendomi la mano e che voleva passare molto tempo con me. Io non ho detto niente. Dentro di me ho detto hai visto mai. Non è sicuramente passione o cosa, è una cosa molto più alta penso”, dice la Ricciarelli. “Mi fa paura adesso dire che resterò da sola”, ha aggiunge. “Credo che sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero proprio di non sbagliare ancora. C’è sempre una cosa che spunta all'orizzonte, non te lo immagini ma c’è. Abbiamo sempre un'altra possibilità nella vita, sempre”.

Signorini indaga, ma la Ricciarelli non si sbilancia. I due, come racconta, si sono conosciuti in Puglia. Nessun altro indizio, il pubblico è molto curioso, quindi il conduttore continua a "scavare" cercando qualche dettaglio in più. Sonia Bruganelli si commuove per Katia e spiega di essersi emozionata ricordando una frase che Katia pronuncia sull’ultimo amore. Un pensiero pienamente condiviso.

