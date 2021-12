Uomini e Donne, Diego si presenta in studio con un'altra donna? Caos totale: la crisi di pianto di Ida Platano

14 dicembre 2021 a

La situazione precipita a Uomini e Donne quando entra in studio Diego Tavani. Il cavaliere romano, 42 anni, è infatti attaccato da più fronti per com’è finita la storia con Ida Platano: i due si erano praticamente scelti neanche un mese fa, poi però tutto è andato in malora e ora i due non si parlano, con lui che ha iniziato a frequentare Elena, un’altra donna presente all’interno del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

“Sono continuamente attaccato - ha sbottato Diego, che ha contro non solo gli opinionisti, ma anche altri cavalieri - che male c’è se faccio il mio percorso?”. Il cavaliere romano difende la sua scelta di iniziare una conoscenza con Elena, dopo che con Ida le cose sono andate male. Mentre la Platano crolla in un mare di lacrime, Tavani ha pure dichiarato che sarebbe disponibile a un chiarimento, se non proprio a ricucire il rapporto: “Se uscirei adesso con Ida? Uscirei subito”, è stata la sua risposta a domanda diretta della De Filippi.

Ma la Platani ormai non gli crede più, anzi sostiene di averlo incrociato all’ingresso degli studi di registrazione e che lui ha fatto finta di niente. Da lì è partita una lunga lite, sfociata in accuse reciproche e in un pianto di Ida, che poi ha chiosato: “Sei il peggiore di tutti, la delusione più grande”.

