Ballando con le stelle, Romina Power a valanga: scenata di gelosia per Al Bano. Ecco chi è la vip insultata

Selvaggia Lucarelli su instagram ha pubblicato un commento al vetriolo contro di lei scritto da Romina Power. Probabilmente riferito alla partecipazione di Al Bano a Ballando con le stelle. Romina Power ha insultato Selvaggia Lucarelli asserendo di credere sia una sfacciata, irrispettosa e stupida:“Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you…Silly woman (l’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te…Donna sciocca…)”, questa la frase della Power.

Selvaggia Lucarelli non è sembrata particolarmente arrabbiata con Romina Power. La giurata di Ballando con le stelle si è limitata a dire che forse Romina Power potrebbe aver scritto tutte quelle cose cattive mossa dalla gelosia: “Sfacciata, irrispettosa e stupida…Addirittura! Deve essere la gelosia…”. Selvaggia Lucarelli ha poi scritto un post su twitter in cui ha voluto far notare ai suoi follower l’incoerenza di tanti su uno stresso argomento.

Ballando, Selvaggia Lucarelli demolisce lo show? "Ecco chi vincerà", terremoto in Rai

La Lucarelli infatti si è chiesta il motivo per cui se Lilli Gruber chiede ad un suo ospite se è vaccinato va tutto bene, mentre quando l’ha fatto lei con Mietta le critiche nei suoi confronti si sono sprecate: “La Gruber chiede a un ospite se è vaccinato ed è ok, io lo chiedo a Mietta e una settimana di polemiche con giudizi osceni di colleghi annessi…”

