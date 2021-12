Verissimo, Alex Belli e Delia Duran? Corna e triangolo, "siamo andati oltre": Silvia Toffanin sconcertata

18 dicembre 2021 a

Si confessano da Silvia Toffanin a Verissimo Alex Belli e Delia Duran. Nella puntata di domenica 19 dicembre la coppia parlerà della loro relazione tormentata anche alla luce di quanto successo nella Casa del Grande Fratello vip tra Alex appunto e Soleil Sorge. "Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi", ha detto la Duran alla Toffanin. "Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

E lui aggiunge: "Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se a un certo punto siamo andati oltre".

Come "oltre" era la foto apparsa sui social che ritraeva Delia mentre baciava un altro uomo: "È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare". E Alex commenta: "È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip".

Su Soleil Sorge, al centro di questo triangolo amoroso, la Duran non ha dubbi: "Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia". Adesso la coppia vuole ricominciare daccapo: "Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita".

