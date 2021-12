Amici, Luca D'Alessio e il dramma della malattia "grave". Lo straziante messaggio dei fratelli

19 dicembre 2021 a

Luca D'Alessio ha rivelato da Maria De Filippi ad Amici, nella puntata "natalizia" di oggi 19 dicembre, su Canale 5, di essere stato gravemente malato da piccolo. Ad un certo punto, infatti, quando la produzione ha consegnato un regalo per ogni allievo con allegato un messaggio da qualcuno della loro famiglia, LDA lo ha scartato e ha trovato il pupazzo di quando era piccolo: "Non ci credo, questo è Azzurrino!", ha detto entusiasta.

Si tratta infatti di un pupazzo davvero speciale perché Azzurrino è stato accanto al cantante in un momento molto difficile, quando era solo un bambino. A rivelarlo è stato lui stesso: "Questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave. L’ho portato in sala operatoria con me".

Ma non ha rivelato altri dettagli sulla sua salute. Ha detto solo che era un pupazzo molto importante per lui. Poi ha letto la lettera di suo fratello Claudio e anche un video da parte dei suoi fratelli e di sua sorella. Claudio, il più grande, ha detto che nonostante non saranno fisicamente vicini a Natale lo seguiranno da lontano e gli staranno comunque vicini. "Siamo tutti orgogliosi di te". Un messaggio anche da Andrea, figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: "Auguri di buon Natale! Sono molto fiero del tuo percorso ad Amici e per aver ricevuto il tuo primo Disco D’Oro. Un bacio forte".

