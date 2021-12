All together now, Carola Campagna interrotta. Il blitz sul palco, Michelle Hunziker sconcertata

20 dicembre 2021 a

Grandi emozioni a All Together now, per la finalissima del talent musicale di Canale 5. La conduttrice Michelle Hunziker e "il muro" di giudici vip e non solo hanno incoronato Giacomo Voli, cantante "dilettante" protagonista di una straordinaria Nessun dorma, l'iconica aria di Giacomo Puccini, e in finale di Somebody to love classico dei Queen Sul palco di Mediaset però c'è stato spazio anche per una clamorosa, romantica sorpresa. Un blitz per chiedere la mano a una concorrente. E scorrono lacrime copiose.

Le lacrime non sono solo quelle di Michelle ("Bast***o, mi hai fatta piangere") e della giudice Anna Tatangelo per la performance e la dedica di Voli (che si è portato a casa il montepremi battendo Vincenzo Cantiello), miste ai giudizi entusiasti degli altri giudici. Prima, però, l'imprevisto rosa che ha lasciato tutti di stucco.

Sul gradino più basso del podio è salita Carola Campagna (grazie anche a una splendida versione di E non finisce mica il cielo della indimenticabile Mia Martini). Per lei, la serata è diventata indimeticabile grazie al gesto del fidanzato, che ha fatto irruzione in studio prima del duello finale. "Ma cosa ci fai qui?", gli ha chiesto stupefatta la ragazza, intuendo il "colpo di testa del partner". Il fidanzato a quel punto si è inginocchiato sfoderando il classico anello: "Mi vuoi sposare?". Carola, mani alla bocca, non è riuscita nemmeno a rispondere ed è crollata tra le braccia dell'amato. "Ci avete reso partecipi di una cosa stupenda. Guardate, io mai visto una scena del genere, stanno piangendo tutti", ha commentato la Hunziker. "Sono contenta, non sto più nella pelle", ha amesso la Campagna. Per lei, la vita è cambiata con o seza vittoria.

