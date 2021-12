Gf Vip, rissa Sonia Bruganelli-Alfonso Signorini: solo qualche giorno prima... Paolo Bonolis sapeva tutto?

Francesco Fredella 21 dicembre 2021 a

Quello che è accaduto in studio tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ha fatto parlare tutti. Il mondo dei social non ha perso nemmeno un secondo della lite in diretta che si è consumata al Gf Vip, il reality in onda su Canale 5. L'opinionista è stata zittita dal conduttore e ha lasciato lo studio (per poi fare ritorno in un secondo momento, molto irritata). Gelo in studio per diversi minuti. Poi il ritorno della moglie di Bonolis ha praticamente tranquillizzato tutti. Ma ci sono alcuni retroscena che non sono sfuggiti: la regia, ad esempio, ha cercato di non inquadrare la sedia vuota.

Pare inoltre che la Bruganelli sia rimasta per un po' al telefono. Ma con chi? Giuseppe Candela, firma di Dagospia, ha spiegato in un tweet che la situazione tra Alfonso e Sonia ha toccato il fondo. “Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”, ha scritto Candela. Un'altra fonte, invece, ha rivelato che tra l’opinionista ed il conduttore sarebbero volati stracci. Il ritorno in studio della Bruganelli è stato abbastanza tagliente. “Posso parlare ora?”, ha domandato la moglie di Bonolis a Signorini subito dopo il suo rientro. In studio, tra l'altro, ci sarebbe stato un coro: ‘Sonia, Sonia, Sonia…’. "No, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino”, ha detto l'opinionista. “Amore ma, allora, ma poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente”, ha detto il presentatore del reality.

I retroscena, però, non finiscono qui. Paolo Bonolis, che fino ad ora è rimasto nell'ombra senza intervenire nella faccenda, di recente è stato ospite con sua moglie a Verissimo. E con la sua ironia aveva già fatto intendere che Sonia non parlava praticamente quasi mai in trasmissione. Un dettaglio passato un po' sottotraccia. Adesso, però, dopo quanto accaduto in puntata, sembra davvero molto attuale.

