Uomini e Donne, "lontani dalle telecamere...". Andrea Nicole, la confessione di Cipriani: altro siluro al format

Andrea Nicole e Ciprian Aftim più uniti che mai. Dopo aver violato il regolamento e per questo essere stati espulsi da Uomini e Donne, la relazione tra l'ex tronista e il suo corteggiatore prosegue. A confermarlo Ciprian: "Com'è stare con Andrea Nicole fuori dalle telecamere? - esordisce rispondendo su Instagram a una domanda rivolta da un fan -. Ancor più bello di come me lo ero immaginato. Anche perché solo fuori hai modo di conoscere la persona che hai a fianco. Io personalmente ho avuto tante conferme sui lati del suo carattere e ne ho scoperti di nuovi bellissimi".

Insomma, Ciprian si fa scivolare addosso le tante critiche ricevute durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Anche per Andrea Nicole la polemica sembra acqua passata, al punto che per le feste di Natale ha pubblicato l'ennesimo scatto in dolce compagnia.

"Buon Natale. Come ogni anno questo giorno è sinonimo di famiglia, tanto cibo e il riposino a pancia piena sul divano di nonna. Questa volta c’era un posto in più a tavola, accanto a me, come speravo accadesse da tanto tempo e finalmente mi sono goduta minuto per minuto quello che realmente è un felice Natale, esattamente come lo auguro a tutti", ha scritto. Poi la foto che la vede abbracciata davanti allo specchio insieme a Ciprian.

