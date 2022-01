Amici, Maria De Filippi "non voleva condurlo". Mediaset, la più impensabile delle rivelazioni

16 gennaio 2022 a

Amici è uno dei programmi più longevi della televisione. Creatura di Maria De Filippi che iniziò a condurlo non a cuor leggero. A rivelarlo è Lella Costa, conduttrice della prima edizione del talent, in una intervista a Di Più. Lella Costa restò incinta e non se la sentiva di continuare. Nessuna conduttrice convinceva Maria e dunque Maurizio Costanzo propose la De Filippi. “Lei non voleva, non si sentiva in grado di condurre. E’ sempre stata umile, non aveva velleità da primadonna. Era una lavoratrice, che amava il programma. E proprio per quel programma in un certo senso si è sacrificata”.

Qualcuno negli anni ha poi tirato fuori la storia che Lella Costa fu fatta fuori dalla conduzione di Amici a favore di Maria De Filippi. Lella Costa smentisce con fermezza tali voci e, anzi, si dice addolorata di queste insinuazioni. “Maria ha sparigliato le carte con le sue trasmissioni. E’ stata un’anticonformista e, soprattutto, ha realizzato una televisione tutta sua in un mondo che fino a quel momento era stato prettamente di proprietà maschile”, ha spiegato la Costa.

Intanto Amici, giunto alla 21esima edizione, come tutte le domeniche è andato in onda oggi, 16 gennaio, alle 14 su Canale5. Nella puntata odierna Maria De Filippi si è trovata a fare i conti con le nuove regole volute da Rudy Zerbi e Raimondo Todaro che hanno portato diversi allievi a dover abbandonare la scuola.

