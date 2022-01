Amici, Arisa e l'insinuazione di Rudy Zerbi: "Con il suo partner di ballo...". In studio cala il gelo

10 gennaio 2022 a

Grande ritorno per Arisa. La cantante ha fatto visita a Maria De Filippi nel programma in onda su Canale 5, ad Amici. Questa volta però non in veste di insegnante, ma come ospite. Per l'occasione la conduttrice si è complimentata con l'amica, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle. Ecco allora che è arrivata la domanda imbarazzante di Rudy Zerbi.

"Poi c’è un’altra cosa, Maria non so se hai letto, che un po’ mi ha ingelosito, che c’è questa storia con il tuo partner di ballo…". Un interrogativo a cui la diretta interessata non ha risposto, rimanendo in silenzio. Poi però Arisa ha cominciato a sventolarsi il cartellino in faccia, quasi agitata.

"Rudy sei diventato gossipparo", è intervenuta la De Filippi mentre Zerbi continuava: "Arisa ha un account suo personale chiuso, si chiama Agua De Coco e mi scrive. E durante Ballando mi scriveva mi manchi, il tuca tuca lo faccio solo con te. Quando ballo con lui penso a te. Mi diceva sei la mia noce di cocco". Ma non è tutto, perché per smorzare l'imbarazzo, Rudy si è lasciato andare all'ironia mostrando un fotomontaggio di lui e Arisa insieme. E le risate in studio non sono mancate.

