Alessia Macari di Avanti un altro, il suo fisico 14 giorni dopo il parto: pazzesca, un miracolo della natura

Diventa mamma (per la gioia di tutti) e perde già 15 kg dopo il parto. Alessia Macari, storica vincitrice del primo Grande Fratello vip , la Ciociara di Avanti un altro ed ex valletta lampo di Domenica in, torna a parlare dopo la nascita della sua prima figlia.

Lo scorso 14 gennaio è nata la piccola Neveah, la Macari è sposata con il calciatore tedesco Oliver Kragl (il matrimonio venne celebrato a Foggia, dove lui giocava a calcio). Nessun parto cesario, ma un semplice parto naturale. La Macari, però, torna sui social rispondendo alle domande dei suoi follower, racconta di essere stata positiva al Covid insieme a suo marito Olly, ma ora sono negativi senza conseguenze di rilievo grazie pure al vaccino.

La 28enne svela di aver aver perso un po' di chili, stupendo i fan. “Ho già tolto tutti i chili in eccesso e non so come! Cerco di indossare sempre la pancera”, dice la Macari. Anche per gli esperti la panciera è indispensabile dopo il parto ed, infatti, andrebbe indossate per diverse ore al giorno.

Molti fan, però, attendono con ansia il ritorno della Macari in tv. Quando? E, soprattutto, dove? Una domanda a cui è ancora difficile dare una risposta, visto che l'ex concorrente del Gf vip dopo Tale quale show è praticamente scomparsa dalle scene. Ma i suoi followers non si sono affatto dimenticati di lei. Anzi. Vorrebbero al più presto rivederla in qualche programma. Magari all'Isola dei famosi? Chissà. Anche in questo caso il cast sembra quasi già al completo.





