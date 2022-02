GfVip, "Tutto falso": Soleil Sorge ha mentito per entrare nella casa? La bomba che fa tremare Mediaset

12 febbraio 2022 a

Soleil Sorge, concorrente del GfVip, fa ancora parlare di sé. Questa volta è stata accusata da Sarah Altobello, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, di aver mentito a proposito del suo curriculum. Nei mesi scorsi, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è presentata come un’attrice, con tanto di diploma alla Lee Strasberg, una delle scuole di recitazione più famose al mondo. Stando a quanto raccontato dalla Altobello, invece, Soleil non avrebbe mai studiato in quell'accademia.

“Ho mandato una mail alla segretaria di quella scuola e ho anche fatto il nome di Soleil, riferendo che avrei voluto prendere parte ai suoi stessi corsi - ha riferito l'opinionista televisiva al settimanale DiPiù -. Mi hanno detto che nessuna Soleil Sorge ha frequentato quella accademia. Le bugie hanno le gambe corte”. Sarah Altobello ha raccontato di aver stretto un bel rapporto con la Sorge ai tempi dell'Isola dei Famosi. E anche lì, in Honduras, Soleil avrebbe parlato spesso dei suoi studi di recitazione in America.

L'ex naufraga, poi, ha rivelato di essere rimasta delusa dal comportamento della sua compagna di avventura alla fine del reality: “Soleil si è dimenticata di me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmi cosa l’abbia spinta a mettermi in disparte. Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire”. Infine le ha lanciato una frecciatina: "Dato che tra le mura del GfVip hai detto un sacco di bugie non è forse il caso di smetterla e diventare grande?”.

