GfVip, Alex Belli e Delia Duran a letto: notte di passione sotto le lenzuola, beccati dalle telecamere

Francesco Fredella 16 febbraio 2022 a

a

a

Prima la discussione, poi il bacio. E tra Alex Belli e Delia Duran, nella casa del Grande Fratello Vip, succede di tutto: il lieto fine è dietro l’angolo. “Sono andata in overbooking perché ballo? Perché provoco? Perché gioco?“, dice la Duran. E poi: “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”.

"Datti una calmata", La Littizzetto gela Alex Belli dalla De Filippi: allusione sessuale spintissima



Alex cerca di farla ragionare: “Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto. Cosa ti ho detto prima di entrare al Grande Fratello? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti. Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo. Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa. Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”. Arriva l’abbraccio ed il bacio, missione riuscita: Alex e Delia tornano insieme. Sembra di rivivere Temptation island, sembra di vedere un film già visto.

Ed intanto l’attore di Centrovetrine prende di mira pure la Caldonazzo. “Una frustrata che ti continua a manipolare e ti dice che mi devi lasciare…”, dice parlando in confidenza con Delia. Dichiara guerra. “Quella manipolatrice che ti ha manipolato in tutto questo tempo, piano piano mi occuperò anche di lei. La tua cara amica, Nathalie Caldonazzo, non è l’amica che tu pensi”, avverte Alex.

Scontro tra Alex Belli e Delia Duran. La fine in diretta: "Il nostro matrimonio non vale niente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.