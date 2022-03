Amici, il Serale con sorpresa: Maria De Filippi cala tre assi, chi saranno i membri della giuria

Francesco Fredella 09 marzo 2022 a

Il serale di Amici sta per tornare. Maria De Filippi, regina per antonomasia della televisione italiana, adesso parte con l'ultimo sprint: dal 19 marzo 2022 sarà in diretta l'appuntamento con il serale. Si tratta del momento più atteso dal pubblico.

Tra le indiscrezioni trapelate, ci sono anche le notizie di Dagospia che rivela come sarà composta la giuria del programma. Sembrano confermati Stefano De Martino, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. Squadra che vince, quindi, non si cambia ed il numero perfetto - quello composto dal trio - tornerà in prima serata su Canale 5.

Ma negli ultimi giorni sono trapelati anche altri nomi: Giorgia, Belén Rodriguez e Giulia Michelini. Pare che nessuna delle tre donne riuscirà a spuntarla: trattative ancora in alto mare. Sempre secondo rumors, pare che De Martino abbia rifiutato su Rai2 la conduzione di Made in Sud. Al suo posto ci sarà Lorella Boccia. E' partito anche il “toto giuria Amici” dopo le spifferate di DavideMaggio.it, secondo cui "un cantante insospettabile sarebbe stato proposto nelle scorse settimane a Maria De Filippi". Di chi si tratta? Queen Maria, sempre seguendo le ultimissime indiscrezioni, avrebbe detto "no". Al serale, però, viene riconfermato Stephane Jarny, direttore artistico della nuova edizione del Serale. L'uomo ha preso il testimone da Giuliano Peparini, storico coreografo. Amici, quindi, si conferma uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Adesso, i fari sono puntati sul ritorno del serale - che porterà uno dei talenti di Maria alla vittoria finale. Prevista tra due mesi.

